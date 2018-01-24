Минтранс: рейсы между Москвой и Каиром возобновятся во второй половине февраля

Возобновление регулярного авиасообщения между Москвой и Каиром состоится во второй половине февраля. Об этом заявил министр транспорта России Максим Соколов в эфире телеканала «Россия 24».

«Полёты между двумя столицами возобновятся во второй половине февраля», — цитирует Соколова РИА Новости. 4 января президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий возобновление регулярных воздушных перевозок в Каир. Подробнее — в материале RT.