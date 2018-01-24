Минтранс: рейсы между Москвой и Каиром возобновятся во второй половине февраля

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Возобновление регулярного авиасообщения между Москвой и Каиром состоится во второй половине февраля. Об этом заявил министр транспорта России Максим Соколов в эфире телеканала «Россия 24».

«Полёты между двумя столицами возобновятся во второй половине февраля», — цитирует Соколова РИА Новости.

4 января президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий возобновление регулярных воздушных перевозок в Каир.

Подробнее — в материале RT.

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