Заместитель главного редактора RT рассказала о негативном влиянии фейковых новостей

Заместитель главного редактора RT Анна Белкина, которая приняла участие в дискуссии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, рассказала о негативном влиянии фейковых новостей.

В ходе обсуждения Белкина заявила, что фейковые новости стали инструментом для достижения определённых целей, который используют не только общественные деятели или политики, но и СМИ, чтобы заставить замолчать тех, кто придерживается иного мнения, а также избежать критики в свой адрес.

«Любая фейковая информация может негативно повлиять не только на политические процессы, но и на общественное обсуждение в целом», — добавила она.

В ответ на заявления, что телеканал RT часто обвиняют в использовании фейковых новостей, Белкина сказала: «Все эти обвинения в отношении RT являются, бесспорно, ложными».

«В ходе избирательной кампании представители штаба Макрона неоднократно обвиняли RT в распространении фейковых новостей об их кандидате. Но как во время самой кампании, так и после неё они не представили ни одного доказательства в подтверждение данных заявлений», — отметила заместитель главного редактора RT.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие недели будет представлен проект закона, направленного против фейковых новостей в сети.

Правительство Великобритании также планирует создать подразделение оперативного реагирования для мониторинга социальных сетей на предмет распространения в них фейковых новостей и ответа на дезинформацию.