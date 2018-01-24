Абэ пообещал обеспечить безопасность жителей Окинавы

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, говоря об инцидентах с участием американской авиации в Окинаве, пообещал обеспечить безопасность жителей префектуры. Об этом сообщает NHK.
Абэ пообещал обеспечить безопасность жителей Окинавы
  • Reuters
  • © Kim Kyung-Hoon

«Мы понимаем чувства жителей Окинавы. Они несут несправедливо тяжёлое бремя из-за расположения баз США, а их безопасности угрожают несчастные случаи и инциденты с участием американских ВС. Мы принимаем их чувства всерьёз. Безопасность местных жителей является непременным условием военных операций США. Мы не должны допускать никаких инцидентов и несчастных случаев», — заявил премьер.

Как отмечает телеканал, в Окинаве находится около 70% военных объектов США в Японии.

Ранее министр обороны Японии Ицунори Онодэра потребовал от США прекратить полёты военных вертолётов в связи с вынужденной посадкой одного из них на Окинаве.

В декабре в Окинаве на школьника упало стекло, отвалившееся от пролетающего вертолёта ВВС США. 

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