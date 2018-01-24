Абэ пообещал обеспечить безопасность жителей Окинавы
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«Мы понимаем чувства жителей Окинавы. Они несут несправедливо тяжёлое бремя из-за расположения баз США, а их безопасности угрожают несчастные случаи и инциденты с участием американских ВС. Мы принимаем их чувства всерьёз. Безопасность местных жителей является непременным условием военных операций США. Мы не должны допускать никаких инцидентов и несчастных случаев», — заявил премьер.
Как отмечает телеканал, в Окинаве находится около 70% военных объектов США в Японии.
Ранее министр обороны Японии Ицунори Онодэра потребовал от США прекратить полёты военных вертолётов в связи с вынужденной посадкой одного из них на Окинаве.
В декабре в Окинаве на школьника упало стекло, отвалившееся от пролетающего вертолёта ВВС США.
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