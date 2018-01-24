В Японии потребовали от США прекратить полёты военных вертолётов после посадки на Окинаве

Министр обороны Японии Ицунори Онодэра потребовал от США прекратить полёты военных вертолётов в связи с вынужденной посадкой одного из них на Окинаве, сообщает «Киодо».