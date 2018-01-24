В Японии потребовали от США прекратить полёты военных вертолётов после посадки на Окинаве

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Министр обороны Японии Ицунори Онодэра потребовал от США прекратить полёты военных вертолётов в связи с вынужденной посадкой одного из них на Окинаве, сообщает «Киодо».

«Это уже слишком», — приводит агентство его слова.

Отмечается, что за текущий месяц подобные инциденты происходили три раза, что вызвало критику со стороны японских властей.

Ранее глава МИД Японии Таро Коно в ходе телефонного разговора с послом США в Токио Уильямом Хагерти сделал ему представление в связи с инцидентами с участием американской военной авиации в префектуре Окинава.

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