В Японии потребовали от США прекратить полёты военных вертолётов после посадки на Окинаве
Министр обороны Японии Ицунори Онодэра потребовал от США прекратить полёты военных вертолётов в связи с вынужденной посадкой одного из них на Окинаве, сообщает «Киодо».
«Это уже слишком», — приводит агентство его слова.
Отмечается, что за текущий месяц подобные инциденты происходили три раза, что вызвало критику со стороны японских властей.
Ранее глава МИД Японии Таро Коно в ходе телефонного разговора с послом США в Токио Уильямом Хагерти сделал ему представление в связи с инцидентами с участием американской военной авиации в префектуре Окинава.
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