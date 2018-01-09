Глава МИД Японии сделал представление послу США из-за инцидентов с вертолётами

Глава МИД Японии Таро Коно в ходе телефонного разговора с послом США в Токио Уильямом Хагерти сделал ему представление в связи с несколькими инцидентами с участием американской военной авиации в префектуре Окинава.

«Глава МИД выразил сожаление по поводу ряда инцидентов (с вертолётами) и потребовал усилить меры для их предотвращения в будущем. Кроме того, он также отметил, что правительство Японии озабочено складывающейся ситуацией, поскольку она усиливает беспокойство местных жителей», — приводит ТАСС сообщение МИД.

Ранее сообщалось, что военный самолёт США совершил экстренную посадку на острове Икэи, в 30 км от военной базы Футэмма. Никто не пострадал.

В декабре в Окинаве на школьника упало стекло, отвалившееся от пролетающего вертолёта ВВС США.