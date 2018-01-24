ИГ взяло на себя ответственность за нападение на офис организации «Спасём детей» в Афганистане

Короткая ссылка
Боевики террористической группировки «Исламское государство»* взяли на себя ответственность за нападение на офис международной организации по защите прав ребёнка «Спасём детей» (Save the Children) в афганском Джелалабаде.
ИГ взяло на себя ответственность за нападение на офис организации «Спасём детей» в Афганистане
  • Reuters
  • © Parwiz

Об этом сообщает AFP.

«В ИГ взяли на себя ответственность за нападение на офис организации «Спасём детей» в Афганистане», — пишет агентство.

Ранее отмечалось, что число пострадавших при нападении на офис правозащитников в Афганистане увеличилось до 20.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Азия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru