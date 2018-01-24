ИГ взяло на себя ответственность за нападение на офис организации «Спасём детей» в Афганистане

Боевики террористической группировки «Исламское государство»* взяли на себя ответственность за нападение на офис международной организации по защите прав ребёнка «Спасём детей» (Save the Children) в афганском Джелалабаде.

Reuters

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