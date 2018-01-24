ИГ взяло на себя ответственность за нападение на офис организации «Спасём детей» в Афганистане
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Об этом сообщает AFP.
«В ИГ взяли на себя ответственность за нападение на офис организации «Спасём детей» в Афганистане», — пишет агентство.
#BREAKING IS claims attack on Save the Children in Afghanistan: SITE— AFP news agency (@AFP) 24 января 2018 г.
Ранее отмечалось, что число пострадавших при нападении на офис правозащитников в Афганистане увеличилось до 20.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.