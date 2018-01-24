В результате взрыва у офиса организации «Спасём детей» в Афганистане пострадали 11 человек
В афганском городе Джелалабад у офиса международной организации «Спасём детей», занимающейся защитой прав ребёнка по всему миру, произошёл взрыв заминированного автомобиля.
Об этом сообщает Tolo News.
Отмечается, что после взрыва группа вооружённых людей начала штурм здания.
حملۀ مهاجمانانتحاری بردفتر «سیف ده چیلدرن» در جلالآبادhttps://t.co/J4EVVTsZdypic.twitter.com/K3oVvDk5hv— TOLOnews (@TOLOnews) 24 января 2018 г.
По последним данным, пострадали не менее 11 человек.
В настоящее время в районе происшествия слышна стрельба. На место прибыли силы безопасности.
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