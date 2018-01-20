СМИ сообщили о захвате заложников в отеле Кабула

Боевики взяли в заложники несколько человек в ходе нападения на отель Intercontinental в афганском Кабуле. По данным источников в полиции, также есть погибшие. В Министерстве внутренних дел Афганистана подтвердили факт нападения.

Об этом сообщает Tolo News.

«Источники утверждают, что в Intercontinental Hotel продолжается активная стрельба», — передаёт телеканал.

В МВД страны подтвердили факт нападения.

«Министерство внутренних дел подтверждает факт продолжающейся перестрелки между нападавшими и силами безопасности. Пока нет подробностей о возможных жертвах», — сообщили в ведомстве.

По данным источников телеканала, некоторые люди взяты в заложники, некоторые убиты.

#Kabul - police sources confirmed that some people taken hostage, some killed — TOLOnews (@TOLOnews) 20 января 2018 г.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Кабуле террорист-смертник устроил взрыв, в результате которого десятки человек получили ранения.