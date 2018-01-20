СМИ сообщили о захвате заложников в отеле Кабула
- Intercontinental Hotel в Кабуле
- Reuters
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Об этом сообщает Tolo News.
«Источники утверждают, что в Intercontinental Hotel продолжается активная стрельба», — передаёт телеканал.
#KabulAttack - sources claim heavy gunfire ongoing at Intercontinental Hotel #Afghanistan— TOLOnews (@TOLOnews) 20 января 2018 г.
В МВД страны подтвердили факт нападения.
«Министерство внутренних дел подтверждает факт продолжающейся перестрелки между нападавшими и силами безопасности. Пока нет подробностей о возможных жертвах», — сообщили в ведомстве.
По данным источников телеканала, некоторые люди взяты в заложники, некоторые убиты.
#Kabul - police sources confirmed that some people taken hostage, some killed— TOLOnews (@TOLOnews) 20 января 2018 г.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Кабуле террорист-смертник устроил взрыв, в результате которого десятки человек получили ранения.