СМИ сообщили о захвате заложников в отеле Кабула

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Боевики взяли в заложники несколько человек в ходе нападения на отель Intercontinental в афганском Кабуле. По данным источников в полиции, также есть погибшие. В Министерстве внутренних дел Афганистана подтвердили факт нападения.
СМИ сообщили о захвате заложников в отеле Кабула
  • Intercontinental Hotel в Кабуле
  • Reuters
  • © Mohammad Ismail

Об этом сообщает Tolo News.

«Источники утверждают, что в Intercontinental Hotel продолжается активная стрельба», — передаёт телеканал.

В МВД страны подтвердили факт нападения. 

«Министерство внутренних дел подтверждает факт продолжающейся перестрелки между нападавшими и силами безопасности. Пока нет подробностей о возможных жертвах», — сообщили в ведомстве.

По данным источников телеканала, некоторые люди взяты в заложники, некоторые убиты.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Кабуле террорист-смертник устроил взрыв, в результате которого десятки человек получили ранения.

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