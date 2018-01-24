При нападении на офис организации «Спасём детей» в Афганистане погибли два человека

В результате нападения на офис международной организации по защите прав ребёнка «Спасём детей» (Save the Children) в афганском Джелалабаде погибли два человека. Об этом сообщает TOLO News со ссылкой на губернатора провинции Нангархар.

Как отмечается, один из погибших является сотрудником сил безопасности, второй — мирный житель. Ещё 12 человек пострадали. В организации выразили обеспокоенность по поводу безопасности своего офиса и своих сотрудников. Ранее стало известно, что у офиса международной организации «Спасём детей», занимающейся защитой прав ребёнка по всему миру, произошёл взрыв заминированного автомобиля.