Президент Уганды признался в любви к Трампу

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Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени заявил, что любит президента США Дональда Трампа.

«Я люблю Трампа, потому что он говорит африканцам всё прямо», — цитирует его Fox News.

Отмечается, что данное заявление прозвучало вскоре после того, как посол США в стране извинился за то, что Трамп назвал мигрантов из стран Африки, а также из Гаити и Сальвадора, выходцами из «выгребных ям».

«Я не знаю, исказили его слова или что-то ещё. Но он говорит африканцам всё прямо. В этом мире вы не выживете, если вы слабый», — добавил лидер Уганды.

Ранее в СМИ появилась информация, что Дональд Трамп назвал мигрантов, которые прибывают в США из стран Африки, а также из Гаити и Сальвадора, выходцами из «дыр».

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