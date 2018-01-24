Эксперт прокомментировал принятую ПАСЕ резолюцию о гуманитарных последствиях войны на Украине

Политолог Александр Асафов в разговоре с RT поделился мнением о принятой Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции «о гуманитарных последствиях войны на Украине». Согласно документу, ассамблея требует от российской стороны прекратить «военную поддержку» самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

«Я не думаю, что у ПАСЕ есть какие-то возможности для выполнения этой резолюции, поскольку они транслируют противоречащую самой себе украинскую повестку», — считает Асафов.

По его словам, это может быть связано с «определённой эскалацией политических вопросов» вокруг ситуации на востоке Украины, в том числе и из-за принятого Верховной радой закона о реинтеграции Донбасса.

«Это неразумная попытка всё объяснить, но так, чтобы защитить украинскую позицию. Ситуация развивается в достаточно непредсказуемом направлении. Закон о реинтеграции разрушил все международные форматы, перечеркнув Минские соглашения. Заявление ПАСЕ пытается оправдать происходящее, а не дать оценку. Всё это выглядит прискорбно и абсурдно», — заявил Асафов.

Эксперт также отметил, что ещё можно рассчитывать на позитивное решение вопроса.

«Возможно, американские и европейские союзники будут давить на Порошенко с целью хоть какого-то исполнения Минских соглашений, прекращения огня, признания статуса Донбасса. Сейчас цель Киева — вычеркнуть ДНР и ЛНР», — сказал он.

Во вторник, 23 января, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию «О гуманитарных последствиях войны на Украине». В частности, Москву призывают перестать признавать паспорта ДНР и ЛНР, а также прекратить их «военную поддержку».