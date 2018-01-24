Госдеп США осудил действия властей Конго на фоне протестов в стране
«Мы потрясены тем, что правительство Демократической Респубики Конго, включая президента Жозефа Кабилу, применяет репрессивные тактики и несоразмерную смертоносную силу против гражданских лиц, в том числе религиозных лидеров и детей», — говорится в сообщении ведомства.
We condemn in the strongest terms the violence perpetrated by #DRC security forces on January 21 against church-led peaceful protests that resulted in at least six confirmed deaths, dozens of injuries, and numerous arbitrary arrests. https://t.co/pqzWmhKuyH— Heather Nauert (@statedeptspox) 24 января 2018 г.
Она отметила, что США призывают Кабилу обеспечить мирный и открытый избирательный процесс, чтобы заслуживающие доверия выборы в стране проводились в соответствии с графиком в декабре 2018 года.
Ранее сообщалось, что Вашингтон рассматривает возможность введения санкций против Тегерана среди вариантов ответа на действия иранского руководства в отношении участников массовых протестов в стране.