Госдеп США осудил действия властей Конго на фоне протестов в стране

Госдеп США осудил действия властей Конго, в результате которых, как сообщает официальный представитель ведомства Хезер Науэрт, погибли по меньшей мере шесть участников протестов против действующей власти.

«Мы потрясены тем, что правительство Демократической Респубики Конго, включая президента Жозефа Кабилу, применяет репрессивные тактики и несоразмерную смертоносную силу против гражданских лиц, в том числе религиозных лидеров и детей», — говорится в сообщении ведомства.

We condemn in the strongest terms the violence perpetrated by #DRC security forces on January 21 against church-led peaceful protests that resulted in at least six confirmed deaths, dozens of injuries, and numerous arbitrary arrests. https://t.co/pqzWmhKuyH — Heather Nauert (@statedeptspox) 24 января 2018 г.

Она отметила, что США призывают Кабилу обеспечить мирный и открытый избирательный процесс, чтобы заслуживающие доверия выборы в стране проводились в соответствии с графиком в декабре 2018 года.

Ранее сообщалось, что Вашингтон рассматривает возможность введения санкций против Тегерана среди вариантов ответа на действия иранского руководства в отношении участников массовых протестов в стране.