Глава МИД Йемена рассказал об улучшении двусторонних отношений с Россией

В отношениях между Россией и Йеменом наблюдаются серьёзные качественные изменения в плане политического взаимодействия, заявил заместитель Председателя Совета министров, Министр иностранных дел Йемена Абдель Малик аль-Махляфи.

«В настоящее время в йеменско-российских отношениях наблюдаются серьёзные качественные изменения... Россия не вмешивается во внутрийеменские дела. Россия неизменно придерживается этой позиции в своей внешней политике. Мы высоко ценим это. Россия сохраняет свою приверженность международному праву. Россия сохранила свои отношения с законно избранным йеменским правительством», — рассказал министр RT.

Он отметил, что Россия оказывала Йемену поддержку во многих сферах, в том числе — по части предоставления гуманитарной помощи.

«Но в настоящее время мы наблюдаем ещё и серьёзные качественные изменения в плане политического взаимодействия и возобновления отношений и сотрудничества в соответствии с ранее заключенными соглашениями», — добавил аль-Махляфи.

Ранее Йемен передал России просьбу, чтобы Иран прекратил вмешательство в дела Йеменской Республики.