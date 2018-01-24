Глава МИД Йемена рассказал об улучшении двусторонних отношений с Россией
«В настоящее время в йеменско-российских отношениях наблюдаются серьёзные качественные изменения... Россия не вмешивается во внутрийеменские дела. Россия неизменно придерживается этой позиции в своей внешней политике. Мы высоко ценим это. Россия сохраняет свою приверженность международному праву. Россия сохранила свои отношения с законно избранным йеменским правительством», — рассказал министр RT.
Он отметил, что Россия оказывала Йемену поддержку во многих сферах, в том числе — по части предоставления гуманитарной помощи.
«Но в настоящее время мы наблюдаем ещё и серьёзные качественные изменения в плане политического взаимодействия и возобновления отношений и сотрудничества в соответствии с ранее заключенными соглашениями», — добавил аль-Махляфи.
Ранее Йемен передал России просьбу, чтобы Иран прекратил вмешательство в дела Йеменской Республики.