Йемен передал России просьбу, чтобы Иран прекратил вмешиваться в дела страны
«Мы ценим роль России и ценим исторические отношения между двумя странами. И мы также надеемся, что Россия будет и далее поддерживать мирный процесс (в Йемене. — RT) в соответствии с известными решениями. Также мы выразили пожелание через господина министра (Лаврова. — RT) — пожелание того, чтобы Иран прекратил своё вмешательство (в дела Йемена. — RT)», — заявил глава йеменского Министерства иностранных дел.
Он поблагодарил Россию за помощь и поддержку законного правительства страны.
С августа 2014 года в Йемене происходят столкновения легитимных с точки зрения мирового сообщества властей страны и мятежных формирований.
RT ведёт трансляцию пресс-конференции.