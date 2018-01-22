Йемен передал России просьбу, чтобы Иран прекратил вмешиваться в дела страны

Йемен передал России просьбу, чтобы Иран прекратил вмешательство в дела Йеменской Республики. Об этом в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил глава МИД этой страны Абдель Малик Аль-Махляфи.

«Мы ценим роль России и ценим исторические отношения между двумя странами. И мы также надеемся, что Россия будет и далее поддерживать мирный процесс (в Йемене. — RT) в соответствии с известными решениями. Также мы выразили пожелание через господина министра (Лаврова. — RT) — пожелание того, чтобы Иран прекратил своё вмешательство (в дела Йемена. — RT)», — заявил глава йеменского Министерства иностранных дел.

Он поблагодарил Россию за помощь и поддержку законного правительства страны.

С августа 2014 года в Йемене происходят столкновения легитимных с точки зрения мирового сообщества властей страны и мятежных формирований.

RT ведёт трансляцию пресс-конференции.