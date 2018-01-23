Глава ЦРУ считает, что Ким Чен Ын намерен создать арсенал ядерного оружия
«С аналитической точки зрения ясно, что Ким Чен Ын не остановится на единственном успешном тесте — ему потребуется арсенал… возможность доставки ракет из многочисленных мест», — заявил он в ходе выступления в Американском институте предпринимательства в Вашингтоне.
CIA Director Pompeo live at AEI now: https://t.co/OCHWvvNVr3— AEI (@AEI) 23 января 2018 г.
По его словам, далее Северная Корея попытается использовать данный арсенал «для шантажа».
Ранее Помпео рассказал, что ядерный удар по США со стороны Северной Кореи может быть нанесён в течение нескольких месяцев.
Политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН отметила, что ситуацию вокруг КНДР нужно решать путём диалога.