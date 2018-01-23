Глава ЦРУ считает, что Ким Чен Ын намерен создать арсенал ядерного оружия

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Лидер КНДР Ким Чен Ын намерен создать арсенал ядерного оружия. Такое мнение выразил директор ЦРУ Майк Помпео.

«С аналитической точки зрения ясно, что Ким Чен Ын не остановится на единственном успешном тесте — ему потребуется арсенал… возможность доставки ракет из многочисленных мест», — заявил он в ходе выступления в Американском институте предпринимательства в Вашингтоне.

По его словам, далее Северная Корея попытается использовать данный арсенал «для шантажа».

Ранее Помпео рассказал, что ядерный удар по США со стороны Северной Кореи может быть нанесён в течение нескольких месяцев.

Политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН отметила, что ситуацию вокруг КНДР нужно решать путём диалога.

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