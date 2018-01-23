Глава ЦРУ рассказал о примерных сроках возможного удара КНДР по США
«Несколько месяцев... В настоящее время правительство США старательно работает над тем, чтобы отдалить эти сроки», — сказал Помпео, отвечая на вопрос, сколько времени необходимо лидеру КНДР Ким Чен Ыну для накопления сответствующего ядерного потенциала.
Он отметил, что северокорейская ядерная программа продолжает развиваться и становиться всё более мощной и способной.
Ранее американские власти заявили представителям Южной Кореи, что Вашингтон готов применить военную силу в случае агрессии со стороны КНДР.