СМИ сообщили о стрельбе в школе в американском штате Кентукки

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В школе в округе Маршалл американского штата Кентукки произошла стрельба. Об этом сообщает The Marshall County Tribune-Currier.

Как отмечается, на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

По неподтверждённым данным, пострадали три человека.

Учащихся и преподавателей призвали не выходить из аудиторий.

Ранее сообщалось, что в школе в штате Техас произошла стрельба.

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