СМИ сообщили о стрельбе в школе в американском штате Кентукки
В школе в округе Маршалл американского штата Кентукки произошла стрельба. Об этом сообщает The Marshall County Tribune-Currier.
Как отмечается, на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
По неподтверждённым данным, пострадали три человека.
Учащихся и преподавателей призвали не выходить из аудиторий.
Ранее сообщалось, что в школе в штате Техас произошла стрельба.
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