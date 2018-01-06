СМИ: Четыре человека погибли в результате стрельбы в США

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В результате стрельбы в американском городе Санта-Кларита в Калифорнии погибли четыре человека. Об этом сообщает ABC со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что тела погибших были обнаружены в одном из домов города.

По данным полиции, перед тем как совершить самоубийство, глава семейства, состоящего из четырёх человек, сначала убил свою жену, а после — двоих детей.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут расследование.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали 16-летнего жителя американского штата Нью-Джерси по подозрению в убийстве трёх своих родственников, а также близкой знакомой семьи.

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