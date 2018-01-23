В Госдепе подтвердили гибель американцев при нападении на отель в Кабуле

Несколько граждан США пострадали и погибли в результате нападения на отель Intercontinental в Кабуле. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Госдеп.

Во внешнеполитическом ведомстве выразили соболезнования семьям и друзьям погибших, а также пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим при нападении.

При этом отмечается, что представитель Госдепа не уточнил точное число погибших и пострадавших в результате произошедшего.

20 января группа вооружённых людей совершила нападение на популярный среди иностранцев отель в Кабуле. Позднее СМИ сообщили о гибели 43 человек в результате произошедшего.

Ответственность за атаку взяло на себя движение «Талибан»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.