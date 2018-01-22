Посол подтвердил гибель семи украинцев в результате атаки на отель в Кабуле

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Посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк заявил о гибели семи украинцев в результате атаки на отель в Кабуле.

«На сегодняшний день подтверждена гибель семи граждан Украины», — цитирует телеканал «112 Украина» Никитюка.

20 января группа вооружённых людей совершила нападение на популярный среди иностранцев отель в афганской столице. Позднее СМИ сообщили о гибели 43 человек в результате произошедшего.

Ответственность за нападение взяло на себя движение «Талибан»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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