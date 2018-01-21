Число жертв нападения на отель в Кабуле превысило 40

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По меньшей мере 43 человека погибли в результате нападения на отель Intercontinental в Кабуле, передаёт TOLOnews со ссылкой на источник в силовых структурах.

Ранее сообщалось о 18 погибших, один из них — гражданин Украины.

20 января группа вооружённых людей совершила нападение на популярный среди иностранцев отель в афганской столице. Ответственность за атаку взяло на себя движение «Талибан»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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