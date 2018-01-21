Число жертв нападения на отель в Кабуле превысило 40
BREAKING: Credible security source told TOLOnews at least 43 killed in attack on Intercontinental Hotel in #Kabul.— TOLOnews (@TOLOnews) 21 января 2018 г.
Ранее сообщалось о 18 погибших, один из них — гражданин Украины.
20 января группа вооружённых людей совершила нападение на популярный среди иностранцев отель в афганской столице. Ответственность за атаку взяло на себя движение «Талибан»*.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.