«Талибан» взял на себя ответственность за захват отеля в Кабуле
Отмечается, что в атаке участвовали пять боевиков движения.
По данным источника телеканала, число погибших возросло до 18.
Ранее сообщалось о пяти жертвах атаки.
20 января группа вооружённых людей совершила нападение на популярный среди иностранцев отель в афганской столице. К настоящему времени операция по освобождению постояльцев и сотрудников завершена.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.