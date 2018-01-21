«Талибан» взял на себя ответственность за захват отеля в Кабуле

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Движение «Талибан»* взяло на себя ответственность за нападение на отель Intercontinental в Кабуле, передаёт TOLOnews.

Отмечается, что в атаке участвовали пять боевиков движения.

По данным источника телеканала, число погибших возросло до 18.

Ранее сообщалось о пяти жертвах атаки. 

20 января группа вооружённых людей совершила нападение на популярный среди иностранцев отель в афганской столице. К настоящему времени операция по освобождению постояльцев и сотрудников завершена.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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