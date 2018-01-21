Жертвами нападения боевиков на отель в Кабуле стали пять человек
Отмечается, что жертвами нападения стали пять гражданских лиц, ещё шесть человек, включая троих силовиков, получили ранения.
MoI Confirms Five Dead In #Kabul Hotel Siege#Afghanistanhttps://t.co/Wgu9ucUN7Apic.twitter.com/mSsTfe1Z1U— TOLOnews (@TOLOnews) 21 января 2018 г.
Даниш также сообщил, что двое боевиков, совершивших нападение, были ликвидированы. В настоящее время продолжаются поиски, по предварительным данным, двоих оставшихся в здании нападавших.
Ранее сообщалось о нападении боевиков на отель в Кабуле.