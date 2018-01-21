Жертвами нападения боевиков на отель в Кабуле стали пять человек

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Жертвами нападения боевиков на отель Intercontinental в Кабуле стали пять человек. Об этом сообщает TOLO News со ссылкой на официального представителя МВД Афганистана Наджиба Даниша.

Отмечается, что жертвами нападения стали пять гражданских лиц, ещё шесть человек, включая троих силовиков, получили ранения.

Даниш также сообщил, что двое боевиков, совершивших нападение, были ликвидированы. В настоящее время продолжаются поиски, по предварительным данным, двоих оставшихся в здании нападавших.

Ранее сообщалось о нападении боевиков на отель в Кабуле.

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