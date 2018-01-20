СМИ: При нападении на отель в Кабуле погибли и пострадали более 30 человек

При нападении боевиков на отель в Кабуле погибли и пострадали 35 человек. Об этом сообщает афганский телеканал 1TV со ссылкой на источник в силах безопасности.

Как отмечается, одного из нападавших удалось ликвидировать. Ранее стало известно, что напавшие на отель устроили перестрелку и взяли заложников. По данным афганских чиновников, нападавших было по меньшей мере четверо.