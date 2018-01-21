В Кабуле при захвате отеля талибами погиб гражданин Украины
«В Кабуле в результате нападения террористов на гостиницу погиб гражданин Украины. Консул Украины вылетает в Кабул. Необходимы оперативные и скоординированные действия на месте трагедии», — написал Кирилич в Twitter.
Ранее сообщалось о пяти жертвах атаки.
Движение «Талибан»* взяло на себя ответственность за нападение на отель Intercontinental в Кабуле.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.