В Кабуле при захвате отеля талибами погиб гражданин Украины

В результате нападения боевиков на отель Intercontinental в Кабуле погиб гражданин Украины. Об этом сообщил официальный представитель департамента консульской службы украинского МИД Василий Кирилич.

«В Кабуле в результате нападения террористов на гостиницу погиб гражданин Украины. Консул Украины вылетает в Кабул. Необходимы оперативные и скоординированные действия на месте трагедии», — написал Кирилич в Twitter.

Ранее сообщалось о пяти жертвах атаки.

Движение «Талибан»* взяло на себя ответственность за нападение на отель Intercontinental в Кабуле.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.