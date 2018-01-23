Посольство России иронично ответило на заявление главы британского Генштаба о «российской угрозе»

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Посольство России в Великобритании иронично прокомментировало заявление главы Генштаба британских ВС генерала Ника Картера о возможных угрозах со стороны Москвы.

В частности, Картер предупредил, что кибервойна с Россией является «сейчас большей угрозой, чем терроризм».

«Должно быть, потому что террористы «Исламского государства»* были побеждены Россией?» — говорится в Twitter посольства.

Ранее глава Генштаба ВС Великобритании генерал Ник Картер заявил, что Россия может начать «враждебные действия» раньше, чем кто-либо ожидает. Он выразил уверенность, что российская сторона воспользовалась опытом войны в Сирии для наращивания военного потенциала и создания дальнейших угроз безопасности Европы.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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