Посольство России иронично ответило на заявление главы британского Генштаба о «российской угрозе»

Посольство России в Великобритании иронично прокомментировало заявление главы Генштаба британских ВС генерала Ника Картера о возможных угрозах со стороны Москвы.

В частности, Картер предупредил, что кибервойна с Россией является «сейчас большей угрозой, чем терроризм».

«Должно быть, потому что террористы «Исламского государства»* были побеждены Россией?» — говорится в Twitter посольства.

Must be because ISIS terrorists have been defeated by Russia? pic.twitter.com/na127jLAWY — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 23 января 2018 г.

Ранее глава Генштаба ВС Великобритании генерал Ник Картер заявил, что Россия может начать «враждебные действия» раньше, чем кто-либо ожидает. Он выразил уверенность, что российская сторона воспользовалась опытом войны в Сирии для наращивания военного потенциала и создания дальнейших угроз безопасности Европы.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.