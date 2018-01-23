Пентагон призвал Турцию к «сдержанности» в Сирии
Об этом сообщает AFP.
«Министр обороны США Мэттис призывает Турцию к «сдержанности» в Сирии», — пишет агентство.
#BREAKING US defense secretary Mattis calls on Turkey for 'restraint' in Syria— AFP news agency (@AFP) 23 января 2018 г.
Ранее к сдержанности в Сирии Анкару призвала официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.
20 января Генеральный штаб ВС Турции официально объявил о начале военной операции «Оливковая ветвь» против вооружённых курдских формирований в Африне.
Политолог и бывший сотрудник посольства Сирии в России Исса Мухамедович Исса в беседе с телеканалом «360» оценил возможные последствия начала операции турецких вооружённых сил в сирийском Африне.