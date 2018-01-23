Пентагон призвал Турцию к «сдержанности» в Сирии

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Глава оборонного ведомства Соединённых Штатов Джеймс Мэттис призвал Турцию к «сдержанности» в Сирии.

Об этом сообщает AFP.

«Министр обороны США Мэттис призывает Турцию к «сдержанности» в Сирии», — пишет агентство.

Ранее к сдержанности в Сирии Анкару призвала официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

20 января Генеральный штаб ВС Турции официально объявил о начале военной операции «Оливковая ветвь» против вооружённых курдских формирований в Африне.

Политолог и бывший сотрудник посольства Сирии в России Исса Мухамедович Исса в беседе с телеканалом «360» оценил возможные последствия начала операции турецких вооружённых сил в сирийском Африне.

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