Пентагон призвал Турцию к «сдержанности» в Сирии

Глава оборонного ведомства Соединённых Штатов Джеймс Мэттис призвал Турцию к «сдержанности» в Сирии.

Об этом сообщает AFP.

«Министр обороны США Мэттис призывает Турцию к «сдержанности» в Сирии», — пишет агентство.

#BREAKING US defense secretary Mattis calls on Turkey for 'restraint' in Syria — AFP news agency (@AFP) 23 января 2018 г.

Ранее к сдержанности в Сирии Анкару призвала официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

20 января Генеральный штаб ВС Турции официально объявил о начале военной операции «Оливковая ветвь» против вооружённых курдских формирований в Африне.

Политолог и бывший сотрудник посольства Сирии в России Исса Мухамедович Исса в беседе с телеканалом «360» оценил возможные последствия начала операции турецких вооружённых сил в сирийском Африне.