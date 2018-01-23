До 15 человек пострадали при сходе лавины после извержения вулкана в Японии

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До 15 человек пострадали в результате схода лавины после извержения вулкана в префектуре Гумма в Японии, об этом со ссылкой на спасателей сообщает «Киодо».

Отмечается, что инцидент произошёл в районе международного лыжного курорта Кусацу.

Ранее пять военнослужащих Турции погибли и 12 пострадали после схода лавины во время операции против Рабочей партии Курдистана (РПК) в районе турецкого Битлиса.

Также сообщалось, что сотрудники спасательных служб установили связь с восемью туристами, находящимися в пещере Хёллох в Швейцарских Альпах из-за подъёма уровня воды.

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