До 15 человек пострадали при сходе лавины после извержения вулкана в Японии

До 15 человек пострадали в результате схода лавины после извержения вулкана в префектуре Гумма в Японии, об этом со ссылкой на спасателей сообщает «Киодо».

Отмечается, что инцидент произошёл в районе международного лыжного курорта Кусацу.

Ранее пять военнослужащих Турции погибли и 12 пострадали после схода лавины во время операции против Рабочей партии Курдистана (РПК) в районе турецкого Битлиса.

Также сообщалось, что сотрудники спасательных служб установили связь с восемью туристами, находящимися в пещере Хёллох в Швейцарских Альпах из-за подъёма уровня воды.