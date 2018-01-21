Пять военнослужащих погибли при сходе лавины на востоке Турции
Пять военнослужащих Турции погибли и 12 пострадали после схода лавины во время операции против Рабочей партии Курдистана (РПК) в районе турецкого Битлиса.
Как сообщает NTV, раненые военнослужащие транспортированы в государственный госпиталь в районе Хизан.
Подчёркивается, что в настоящее время в районе проводится поисково-спасательная операция.
Ранее по меньшей мере 11 человек погибли в результате схода лавины в индийском штате Джамму и Кашмир.
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