Пять военнослужащих погибли при сходе лавины на востоке Турции

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Пять военнослужащих Турции погибли и 12 пострадали после схода лавины во время операции против Рабочей партии Курдистана (РПК) в районе турецкого Битлиса.

Как сообщает NTV, раненые военнослужащие транспортированы в государственный госпиталь в районе Хизан. 

Подчёркивается, что в настоящее время в районе проводится поисково-спасательная операция.

Ранее по меньшей мере 11 человек погибли в результате схода лавины в индийском штате Джамму и Кашмир.

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