Пять военнослужащих погибли при сходе лавины на востоке Турции

Пять военнослужащих Турции погибли и 12 пострадали после схода лавины во время операции против Рабочей партии Курдистана (РПК) в районе турецкого Битлиса.

Как сообщает NTV, раненые военнослужащие транспортированы в государственный госпиталь в районе Хизан. Подчёркивается, что в настоящее время в районе проводится поисково-спасательная операция. Ранее по меньшей мере 11 человек погибли в результате схода лавины в индийском штате Джамму и Кашмир.