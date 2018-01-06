При сходе лавины на севере Индии погибли 11 человек

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По меньшей мере 11 человек погибли в результате схода лавины в индийском штате Джамму и Кашмир. Об этом сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на официальные источники.

Отмечается, что среди погибших двухлетний ребёнок.

По данным издания, инцидент произошёл вечером в пятницу, 5 января.

По словам представителя полиции, в результате поисково-спасательной операции удалось спасти двух человек.

Ранее сообщалось, что три альпиниста погибли из-за схода лавин в швейцарских Альпах.

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