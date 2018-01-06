При сходе лавины на севере Индии погибли 11 человек

По меньшей мере 11 человек погибли в результате схода лавины в индийском штате Джамму и Кашмир. Об этом сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на официальные источники.

Отмечается, что среди погибших двухлетний ребёнок. По данным издания, инцидент произошёл вечером в пятницу, 5 января. По словам представителя полиции, в результате поисково-спасательной операции удалось спасти двух человек. Ранее сообщалось, что три альпиниста погибли из-за схода лавин в швейцарских Альпах.