СМИ: Директор ФБР пригрозил уйти в отставку в случае увольнения замглавы ведомства

Короткая ссылка
Глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй пригрозил уйти в отставку в случае увольнения заместителя главы ведомства Эндрю Маккейба из-за давления генерального прокурора страны Джеффа Сешнса.

Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что возможная отставка Рэя спровоцировала бы «негодование» в СМИ, которая «не нужна Белому дому».

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что Маккейб намерен уйти в отставку в начале 2018 года из-за скандала вокруг расследования дела о переписке экс-кандидата в президенты Соединённых Штатов Хиллари Клинтон.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru