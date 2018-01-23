СМИ: Директор ФБР пригрозил уйти в отставку в случае увольнения замглавы ведомства
Глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй пригрозил уйти в отставку в случае увольнения заместителя главы ведомства Эндрю Маккейба из-за давления генерального прокурора страны Джеффа Сешнса.
Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.
Отмечается, что возможная отставка Рэя спровоцировала бы «негодование» в СМИ, которая «не нужна Белому дому».
Ранее издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что Маккейб намерен уйти в отставку в начале 2018 года из-за скандала вокруг расследования дела о переписке экс-кандидата в президенты Соединённых Штатов Хиллари Клинтон.
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