СМИ: Девять человек погибли в результате миномётного обстрела Дамаска

По меньшей мере девять человек погибли и 21 получили ранения в результате миномётного обстрела в Дамаске, об этом сообщает SANA со ссылкой на источник в полиции города.

Отмечается, что удару подвергся район Баб Тума. По данным агентства, один из снарядов попал в автобусную остановку, убив девять человек. Некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Ранее штурмовые отряды правительственных войск Сирии после соединения с отрядами народного ополчения окружили крупную группировку боевиков террористической организации «Джабхат ан-Нусра»*.

Также ФАН передавало, что российские наблюдатели заявили о трёх обстрелах в сирийской Латакии за сутки.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.