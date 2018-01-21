Сирийские войска окружили крупную группировку «ан-Нусры» в Идлибе

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Штурмовые отряды правительственных войск Сирии после соединения с отрядами народного ополчения окружили крупную группировку боевиков террористической организации «Джабхат ан-Нусра»*. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Штурмовые отряды сирийских правительственных войск под командованием генерала Хасана Сухела, наступая вдоль трассы Хама — Алеппо, соединились с отрядами народного ополчения в районе населённых пунктов Хербет-Эль-Гаджар и Расм-Эль-Хармаль», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

Отмечается, что это стало завершением этапа по окружению крупной группировки боевиков «Джабхат ан-Нусры» в восточной части провинции Идлиб.

Кроме того, при наступлении сирийские войска выбили боевиков с территории аэродрома Абу-Духур, находившегося под контролем бандформирований с сентября 2015 года.

Ранее ФАН передавало, что российские наблюдатели заявили о трёх обстрелах в сирийской Латакии за сутки.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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