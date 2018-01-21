Сирийские войска окружили крупную группировку «ан-Нусры» в Идлибе
«Штурмовые отряды сирийских правительственных войск под командованием генерала Хасана Сухела, наступая вдоль трассы Хама — Алеппо, соединились с отрядами народного ополчения в районе населённых пунктов Хербет-Эль-Гаджар и Расм-Эль-Хармаль», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
Отмечается, что это стало завершением этапа по окружению крупной группировки боевиков «Джабхат ан-Нусры» в восточной части провинции Идлиб.
Кроме того, при наступлении сирийские войска выбили боевиков с территории аэродрома Абу-Духур, находившегося под контролем бандформирований с сентября 2015 года.
Ранее ФАН передавало, что российские наблюдатели заявили о трёх обстрелах в сирийской Латакии за сутки.
* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.