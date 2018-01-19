Российские наблюдатели заявили о трёх обстрелах в сирийской Латакии за сутки

Российские наблюдатели заявили о трёх обстрелах в сирийской провинции Латакия за сутки, сообщает ФАН со ссылкой на Министерство обороны.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано три случая стрельбы в провинции Латакия», — сказали в ведомстве.

Турецкая сторона рассказала о трёх обстрелах в Латакии, Идлибе и Дамаске.

Большинство случаев беспорядочной стрельбы из миномётов и стрелкового вооружения произошли в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*.

Также стало известно, что населённый пункт Дхайредж (провинция Хомс) присоединился к режиму прекращения огня. Количество таких поселений достигло 2331.

Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал НСН, почему Вашингтон готов согласиться на президентство Башара Асада в Сирии до 2021 года.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.