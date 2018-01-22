Экс-главком ВКС России назвал школы и мечети целями авиаударов США в Сирии

Короткая ссылка
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком ВКС России Виктор Бондарев рассказал RT о целях американской авиации в Сирии.

«Для Сирии, конечно, сейчас огромная задача — это восстановить прежде всего экономику. Она разрушена, разрушена очень сильно, и мы знаем, какие цели выбирали американцы, когда бомбили сирийскую территорию», — сказал сенатор.

По его словам, в основном «это промышленная инфраструктура, дома, где проживали граждане, школы, мечети».

«Для чего это сделано? Чтобы как можно дольше Сирия именно восстанавливала своё разрушенное хозяйство, а не зарабатывала деньги для обновления армии», — добавил Бондарев.

Он подчеркнул, что Россия намерена оказывать содействие сирийской стороне в восстановлении экономики.  

«Россия не бросит Сирию, Россия будет помогать. Это и в техническом отношении, это и в восстановлении экономики, оснащении армии, это и в поднятии промышленности по добыче полезных ископаемых», — заключил он. 

Ранее в коалиции США признали гибель 801 мирного жителя в результате авиаударов в Сирии и Ираке с начала 2014 года. 

В конце сентября 2017 года МИД Сирии обратился к Совету Безопасности ООН с жалобами на действия возглавляемой США международной коалиции.

Смотрите полную версию интервью на сайте RTД.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ситуация в Сирии
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru