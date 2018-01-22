Экс-главком ВКС России назвал школы и мечети целями авиаударов США в Сирии

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком ВКС России Виктор Бондарев рассказал RT о целях американской авиации в Сирии.

«Для Сирии, конечно, сейчас огромная задача — это восстановить прежде всего экономику. Она разрушена, разрушена очень сильно, и мы знаем, какие цели выбирали американцы, когда бомбили сирийскую территорию», — сказал сенатор.

По его словам, в основном «это промышленная инфраструктура, дома, где проживали граждане, школы, мечети».

«Для чего это сделано? Чтобы как можно дольше Сирия именно восстанавливала своё разрушенное хозяйство, а не зарабатывала деньги для обновления армии», — добавил Бондарев.

Он подчеркнул, что Россия намерена оказывать содействие сирийской стороне в восстановлении экономики.

«Россия не бросит Сирию, Россия будет помогать. Это и в техническом отношении, это и в восстановлении экономики, оснащении армии, это и в поднятии промышленности по добыче полезных ископаемых», — заключил он.

Ранее в коалиции США признали гибель 801 мирного жителя в результате авиаударов в Сирии и Ираке с начала 2014 года.

В конце сентября 2017 года МИД Сирии обратился к Совету Безопасности ООН с жалобами на действия возглавляемой США международной коалиции.

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