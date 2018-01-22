СМИ: В результате аварии с участием пассажирского поезда в Австралии пострадали 16 человек
Отмечается, что поезд врезался в тупиковый упор на одной из станций на северо-западе австралийского Сиднея.
Update: Most of the injuries were cuts and bruises but at least two people have more severe injuries. A major triage has been set up to assess patients https://t.co/2hpPZdzNL5— The Sydney Morning Herald (@smh) 22 января 2018 г.
По данным издания, пострадавшие получили ссадины и ушибы. При этом травмы трёх пассажиров оцениваются как тяжёлые.
На месте происшествия присутствуют сотрудники экстренных служб, причины произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось о госпитализации 77 человек в результате схода поезда на автостраду в американском штате Вaшингтон.