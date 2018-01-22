СМИ: В результате аварии с участием пассажирского поезда в Австралии пострадали 16 человек

Короткая ссылка
В результате аварии с участием пассажирского поезда в Австралии пострадали, по меньшей мере, 16 человек. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.

Отмечается, что поезд врезался в тупиковый упор на одной из станций на северо-западе австралийского Сиднея.

По данным издания, пострадавшие получили ссадины и ушибы. При этом травмы трёх пассажиров оцениваются как тяжёлые.

На месте происшествия присутствуют сотрудники экстренных служб, причины произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось о госпитализации 77 человек в результате схода поезда на автостраду в американском штате Вaшингтон.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru