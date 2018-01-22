СМИ: В результате аварии с участием пассажирского поезда в Австралии пострадали 16 человек

В результате аварии с участием пассажирского поезда в Австралии пострадали, по меньшей мере, 16 человек. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.

Отмечается, что поезд врезался в тупиковый упор на одной из станций на северо-западе австралийского Сиднея.

Update: Most of the injuries were cuts and bruises but at least two people have more severe injuries. A major triage has been set up to assess patients https://t.co/2hpPZdzNL5 — The Sydney Morning Herald (@smh) 22 января 2018 г.

По данным издания, пострадавшие получили ссадины и ушибы. При этом травмы трёх пассажиров оцениваются как тяжёлые.

На месте происшествия присутствуют сотрудники экстренных служб, причины произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось о госпитализации 77 человек в результате схода поезда на автостраду в американском штате Вaшингтон.