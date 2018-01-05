Почти 20 человек погибли в результате столкновения поезда с грузовиком в ЮАР

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По меньшей мере 18 человек погибли в результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком на переправе в Южно-Африканской Республике (ЮАР).

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что ещё 268 человек пострадали в ходе инцидента.

По данным телекомпании, столкновение произошло возле города Крунстад. Грузовик не остановился на переправе, что и привело к трагедии. В момент аварии в поезде находилось около 700 человек.

Уточняется, что водитель грузовика смог выбраться из автомобиля и даже попытался убежать с места происшествия, но был задержан полицией.

Ранее сообщалось, что два пассажирских поезда столкнулись недалеко от Вены, пострадали свыше 20 человек.

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