Порошенко прокомментировал гибель украинцев при нападении на отель в Кабуле

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Президент Украины Пётр Порошенко выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Украины при нападении на отель в Кабуле.

«Шокирован трагическим известием из Афганистана. В результате террористического нападения на отель в Кабуле погибли граждане Украины, сотрудники украинской авиакомпании. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших... Поручил кабмину оказать всю необходимую помощь для семей украинских граждан, которые погибли в Афганистане», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.  

Он добавил, что МИД Украины срочно направляет в Кабул украинского консула из Душанбе. 

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин доложил Порошенко о гибели шести украинских граждан при нападении на отель в Кабуле. При этом СМИ сообщали о гибели девяти граждан Украины при нападении боевиков на отель в Кабуле.

Вооружённые боевики проникли в Intercontinental Hotel вечером 20 января и расстреляли постояльцев.  Ответственность за атаку взяло на себя движение «Талибан»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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