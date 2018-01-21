Климкин уточнил число погибших при нападении на отель в Кабуле украинцев

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил о гибели шести украинских граждан при нападении на отель в Кабуле.

«Доложил президенту о гибели шести граждан Украины в результате нападения на отель в Кабуле. Работаем с правоохранительными органами Афганистана, чтобы выяснить обстоятельства этого террористического акта», — написал дипломат в Twitter.

Ранее СМИ сообщили о гибели девяти граждан Украины при нападении боевиков на отель в Кабуле.

Вооруженные боевики проникли в Intercontinental Hotel накануне вечером и расстреляли постояльцев.  Ответственность за атаку взяло на себя движение «Талибан»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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