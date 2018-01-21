Климкин уточнил число погибших при нападении на отель в Кабуле украинцев

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил о гибели шести украинских граждан при нападении на отель в Кабуле.

«Доложил президенту о гибели шести граждан Украины в результате нападения на отель в Кабуле. Работаем с правоохранительными органами Афганистана, чтобы выяснить обстоятельства этого террористического акта», — написал дипломат в Twitter.

Доповів Президенту про загибель 6 громадян України внаслідок нападу на готель в Кабулі. Працюємо з правоохоронними органами Афганістану, щоб з’ясувати обставини цього терористичного акту. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 21 января 2018 г.

Ранее СМИ сообщили о гибели девяти граждан Украины при нападении боевиков на отель в Кабуле.

Вооруженные боевики проникли в Intercontinental Hotel накануне вечером и расстреляли постояльцев. Ответственность за атаку взяло на себя движение «Талибан»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.