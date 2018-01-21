СМИ: При нападении на отель в Кабуле погибли девять украинцев

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При нападении на отель в Кабуле погибли девять граждан Украины.
СМИ: При нападении на отель в Кабуле погибли девять украинцев
  • globallookpress.com
  • © Rahmat Alizadah

Об этом сообщает BBC News со ссылкой на полицию города.

Отмечается, что среди других погибших иностранцев один гражданин Казахстана, гражданин Германии и гражданин Греции. Ещё двое иностранцев не идентифицированы.

Также сообщалось, что среди погибших четыре гражданина Афганистана.

Вооруженные боевики проникли в Intercontinental Hotel накануне вечером и расстреляли постояльцев.  Ответственность за атаку взяло на себя движение «Талибан»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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