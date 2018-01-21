СМИ: При нападении на отель в Кабуле погибли девять украинцев

При нападении на отель в Кабуле погибли девять граждан Украины.

Об этом сообщает BBC News со ссылкой на полицию города.

Отмечается, что среди других погибших иностранцев один гражданин Казахстана, гражданин Германии и гражданин Греции. Ещё двое иностранцев не идентифицированы.

Также сообщалось, что среди погибших четыре гражданина Афганистана.

Вооруженные боевики проникли в Intercontinental Hotel накануне вечером и расстреляли постояльцев. Ответственность за атаку взяло на себя движение «Талибан»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.