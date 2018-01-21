МВД Афганистана сообщило о 14 иностранцах среди погибших при нападении на отель в Кабуле

Министерство внутренних дел Афганистана сообщило о 14 иностранцах среди погибших при нападении боевиков на отель в Кабуле.

BREAKING: Afghanistan's Interior Ministry says 4 Afghans and 14 foreigners were killed in the Kabul Intercontinental Hotel siege. — The Associated Press (@AP) 21 января 2018 г.

Отмечается, что также среди погибших числятся четыре гражданина Афганистана.

Кроме того, как сообщил украинский министр иностранных дел Павел Климкин, существует вероятность увеличения числа погибших граждан Украины при нападении.

Ранее СМИ сообщили, что по меньшей мере 43 человека погибли в результате нападения на отель Intercontinental в Кабуле. Среди погибших оказался один гражданин Украины. Ответственность за атаку взяло на себя движение «Талибан»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.