Песков охарактеризовал отношения России и США

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1» охарактеризовал отношения Москвы и Вашингтона.

Как сообщают «Известия», Пескова попросили назвать одно слово, которое могло бы наиболее полно охарактеризовать отношения Вашингтона и Москвы. 

«Коллапс», — сказал пресс-секретарь.

При этом он отметил, что у президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа сложились хорошие отношения.

«Насколько я могу сказать, и контакт достаточно доброжелательный у них», — добавил Песков.

Ранее Песков рассказал о контактах Путина и президента Украины Петра Порошенко.

 

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