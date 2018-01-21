Песков охарактеризовал отношения России и США
Как сообщают «Известия», Пескова попросили назвать одно слово, которое могло бы наиболее полно охарактеризовать отношения Вашингтона и Москвы.
«Коллапс», — сказал пресс-секретарь.
При этом он отметил, что у президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа сложились хорошие отношения.
«Насколько я могу сказать, и контакт достаточно доброжелательный у них», — добавил Песков.
Ранее Песков рассказал о контактах Путина и президента Украины Петра Порошенко.