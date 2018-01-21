Сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар в пражском отеле

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Пожар в пражском отеле Eurostars David ликвидирован. Об сообщает lidovky.cz.

Отмечается, что в результате произошедшего погибли два человека, ещё девять пострадали. По данным издания, состояние пятерых пострадавших оценивается как тяжёлое.

Также сообщается, что из здания гостиницы эвакуированы около 40 человек.

В настоящее время сотрудники компетентных органов расследуют обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности в работе системы кондиционирования воздуха. 

Ранее в посольстве России в Чехии заявили, что не располагают данными о том, есть ли среди пострадавших в результате пожара в отеле россияне.

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