Сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар в пражском отеле

Пожар в пражском отеле Eurostars David ликвидирован. Об сообщает lidovky.cz.

Отмечается, что в результате произошедшего погибли два человека, ещё девять пострадали. По данным издания, состояние пятерых пострадавших оценивается как тяжёлое.

Также сообщается, что из здания гостиницы эвакуированы около 40 человек.

В настоящее время сотрудники компетентных органов расследуют обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности в работе системы кондиционирования воздуха.

Ранее в посольстве России в Чехии заявили, что не располагают данными о том, есть ли среди пострадавших в результате пожара в отеле россияне.