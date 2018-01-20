СМИ: Турция информирует Россию, США и Иран о ходе операции в Африне
Об этом сообщает Anadolu.
«Турция информирует руководителей российской, американской и иранской дипмиссий о последних событиях, связанных с Африном», — пишет агентство.
#BREAKING Turkey informs US, Russian, Iranian mission heads about Afrin-related latest developments— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) 20 января 2018 г.
Ранее сообщалось, что Генеральный штаб Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в сирийском Африне.
В МИД России призвали стороны к сдержанности.