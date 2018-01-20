Климкин рассказал о планах встретиться с Тиллерсоном в Париже
«На самом деле в Париже, поскольку там будет много министров, там начинается новая инициатива относительно контроля за химическим оружием, и именно там будет общение, в том числе с американской делегацией… Я с Тиллерсоном буду более детально разговаривать в Париже», — цитирует Климкина РИА Новости.
Дипломат добавил, что у него также запланировано много встреч с главами МИД других стран.
Ранее Климкин заявил, что Порошенко и Трамп проведут переговоры в Давосе.