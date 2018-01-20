Климкин рассказал о планах встретиться с Тиллерсоном в Париже

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин намерен встретиться с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном в рамках встречи по обсуждению контроля за химическим оружием в Париже. Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер».

«На самом деле в Париже, поскольку там будет много министров, там начинается новая инициатива относительно контроля за химическим оружием, и именно там будет общение, в том числе с американской делегацией… Я с Тиллерсоном буду более детально разговаривать в Париже», — цитирует Климкина РИА Новости.

Дипломат добавил, что у него также запланировано много встреч с главами МИД других стран.

Ранее Климкин заявил, что Порошенко и Трамп проведут переговоры в Давосе.