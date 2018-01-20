Пентагон пообещал защищать граждан США, несмотря на остановку работы правительства

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Глава оборонного ведомства Соединённых Штатов Джеймс Мэттис заявил, что Пентагон продолжит свою миссию по защите американцев, союзников США, а также интересов страны по всему миру, несмотря на остановку работы правительства из-за отсутствия утверждённого федерального бюджета.

«Мы продолжим выполнять ежедневные операции по всему миру — корабли и подводные лодки останутся в море, наши самолёты будут продолжать летать, а военные продолжат борьбу с террористами по всему Ближнему Востоку, Африке и Южной Азии», — приводит слова Мэттиса пресс-служба ведомства.

Ранее федеральные ведомства США приостановили работу в связи с отсутствием финансирования после того, как демократы не позволили Республиканской партии принять закон о федеральном бюджете.

Позднее Белый дом обвинил демократов в обструкционизме, отметив, что они «ставят политическую борьбу выше национальной безопасности».

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