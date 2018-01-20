Американист рассказал, к чему может привести приостановка работы федеральных ведомств США

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в беседе с RT прокомментировал сообщения о том, что федеральные ведомства США приостановили работу в связи с отсутствием финансирования после того, как демократы не позволили Республиканской партии принять закон о федеральном бюджете.

«Такое уже неоднократно случалось в США. Как правило, это является результатом острой партийной борьбы, когда существует раскол между партиями в конгрессе и не хватает средств, чтобы утвердить окончательно бюджет… Самые острые дебаты были в своё время у Билла Клинтона перед выборами 1996 года. Несколько недель всё продолжалось. Но тогда республиканцы, которые это устроили правительству Клинтона, в конечном итоге проиграли», — сказал политолог.

Рогулёв также добавил, что остановка работы американских федеральных ведомств может повлиять на незащищённые слои населения.

«Это не такая безболезненная штука, что они просто ушли в отпуск и отдыхают. Понятно, что от федерального правительства зависит функционирование многих аспектов, хотя экономика в США напрямую так от правительства не зависит. В большей степени это социальные вещи, инфраструктурные проекты, наука, образование… То есть это может затронуть некоторые слои населения, которые не будут получать свои чеки на соответствующую помощь», — отметил эксперт.

Ранее федеральные ведомства США приостановили работу в связи с отсутствием финансирования.

Американский президент Дональд Трамп в неформальной обстановке обсудил с лидером демократического меньшинства в сенате Чаком Шумером вопрос о прекращении работы правительства США на фоне отсутствия утверждённого федерального бюджета.