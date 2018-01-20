Суд в Норвегии вынес приговор вербовщику ИГ

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Норвежский апелляционный суд приговорил к девяти годам лишения свободы гражданина страны Убайдуллу Хуссейна, который вербовал боевиков для террористической группировки «Исламское государство»*. Об этом сообщает News and Views from Norway.

Как отмечается, Хуссейн завербовал по меньшей мере двоих человек, отправившихся из Норвегии в Сирию воевать на стороне боевиков, а также не менее пяти раз оказывал ИГ финансовую и иную материальную помощь.

Кроме того, он сам является членом группировки.

Хуссейн отрицает свою вину и собирается оспорить приговор в Верховном суде Норвегии.

Ранее сообщалось, что в Германии арестован мужчина, подозреваемый в организации теракта и в связях с ИГ.

В апреле ФАН передавало, что в Таджикистане завершился суд над вербовщиком ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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