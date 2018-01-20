Суд в Норвегии вынес приговор вербовщику ИГ
Как отмечается, Хуссейн завербовал по меньшей мере двоих человек, отправившихся из Норвегии в Сирию воевать на стороне боевиков, а также не менее пяти раз оказывал ИГ финансовую и иную материальную помощь.
Кроме того, он сам является членом группировки.
Хуссейн отрицает свою вину и собирается оспорить приговор в Верховном суде Норвегии.
Ранее сообщалось, что в Германии арестован мужчина, подозреваемый в организации теракта и в связях с ИГ.
В апреле ФАН передавало, что в Таджикистане завершился суд над вербовщиком ИГ.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.