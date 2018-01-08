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СМИ: Разведка Иордании обезвредила ячейку ИГ

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Разведка Иордании обезвредила ячейку террористической организации «Исламское государство»*, которая планировала устроить серию нападений в стране.

Об этом информирует Al-Hadath.

Отмечается, что силовики задержали 17 боевиков, которые были связаны с террористической группировкой.

По данным издания, они планировали нападения на объекты силовых структур, торговые центры и религиозные учреждения.

Ранее сообщалось, что в Германии арестован мужчина, подозреваемый в организации теракта и в связях с ИГ.

В апреле ФАН передавало, что в Таджикистане завершился суд над вербовщиком ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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