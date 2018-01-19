Госдеп: США готовы работать с ООН и Россией в рамках процесса передачи власти в Сирии

Высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявил, что Вашингтон готов оказывать любую поддержку ООН, работать с Россией в области процесса передачи политической власти в Сирии.

«Мы готовы оказывать любую поддержку ООН и работать с Россией, чтобы осуществить плавную передачу власти в Сирии», — приводит РИА Новости слова представителя Госдепа.

Он добавил, что США не видят политического будущего в Сирии для президента Башара Асада. При этом отметил, что процесс передачи власти займёт какое-то время.

Также представитель Госдепа сказал, что США по-прежнему оценивают перспективы сотрудничества с Россией по Сирии позитивно.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о готовности страны наращивать взаимодействие с США по Сирии.